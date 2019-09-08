رياضة | صفقة كبرى.. بيريز يخطط لضم بديل بوجبا في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة كبرى.. بيريز يخطط لضم بديل بوجبا في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة انتقالات يناير 2020 وذلك من أجل إرضاء الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق وتدعيم خط وسط الفريق الأول.

وكان زيدان قد طلب ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ولكن الإدارة لم توافق على التفريط في خدمات الفرنسي كما أن الفريق يعاني حالياً من ثغرة في خط الوسط رغم وجو الثلاثي "مودريتش وكروس وكاسميرو".

وقالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لن يتأخر في يناير 2020 عن ضم فان دي بيك من أياكس أمستردام والذي كان ضمن خطط الإدارة المدريدية في فترة انتقالات الصيف الماضي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي أياكس أمستردام يطلب مبلغ 60 مليون يورو مقابل التخلي عن فان دي بيك، ويمكن أن تشهد المفاوضات بين بيريز وإدارة اللاعب أمور جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد صرف 300 مليون يورو هذا الصيف لذلك فأن المقابل المادي ليس السبب في تأجيل التعاقد مع دي بيك "22 سنة" فأن إدارة بيريز ترى اللاعب صغير السن لذلك لم تحب المخاطرة بضمه ولا توجد مشكلة في الانتظار لموسم آخر.

ورفض نادي ريال مدريد الاستسلام لمطالب مانشستر يونايتد بشأن بول بوجبا حيثُ طلبت 200 مليون يورو، ورغم رغبة الفرنسي بالرحيل إلى "سانتياجو برنابيو" ولكن في الأخير استمر ضمن تشكيلة النرويجي جونار أولي سولشاير.