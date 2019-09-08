رياضة | عبد الدايم : نتمنى مواجهة كوريا أو كندا فى دور الـ16 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الدايم : نتمنى مواجهة كوريا أو كندا فى دور الـ16 ببطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم رقم 16 للناشئات تحت 18 عاما التى تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجارى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى إن منتخبنا الوطنى أداء لقاء بورتريكو بقوة وحسمه لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة ، وبنفس القوة فاز على المنتخب الكاميرونى بنفس المستوى الفنى العالى ، ولكنه خسر لقاء الصين لقوة المنافس الذى يتميز بخبرة لاعباته وأكتمال صفوفه ، ومع ذلك أدت لاعبات منتخبنا كل المطلوب منهن ، لأننا نعلم حجم المنتخب الصينى ، ليحتل منتخبنا المركز الثالث فى المجموعة يعد الصين والبرازيل .

أضاف عبد الدايم أن مباراة المنتخب غد الاثنين أمام المنتخب البرازيلى فى ختام مباريات الدور الأول من البطولة صعبة للغاية ، لأن المنافس يشارك فى البطولة من أجل المنافسة على اللقب الذى أحرزه من قبل مرتين ، فضلا عن تمتع اللاعبات البرازيليات بمستوى فنى وبدنى عالى يؤهلهن للمنافسة على اللقب ، مشيرا إلى أن البرازيلى ماركو كيروجا المدير الفنى لمنتخبنا سوف يسعى للفوز على منتخب بلاده بعد أن درس نقاط قوة وضعف المنافس ، بعد أن خاض مباراتين وديتين معه قبل البطولة ، وكان منتخبنا أكثر من ند رغم الخسارة بثلاثة أشواط مقابل شوطتين فى المباراتين .

أشار عبد الدايم إلى أنه يتمنى أن يحتل منتخبنا المركز الثانى فى المجموعة والفوز على البرازيل ، لخوض لقاء دور ال 16 أمام ثالث المجموعة الثانية ، ومن المنتظر أن يكون أحد منتخبى كوريا أو كندا ، أما حصول منتخبنا على المركز الثالث فى المجموعة سوف يجعل منتخبنا يواجه لقاءا صعبا أمام ثانى المجموعة الثانية ، والذى من المرجح أن يكون المنتخب الأمريكى ، لافتا إلى أن منتخبنا يضم لاعبات على مستوى عال ، وسيكون معظمهن نواة لمنتخبنا الوطنى الأول خلال الفترات المقبلة ، مؤكدا أن مصر أصبح لديها العديد من المنتخبات الوطنية قى مختلف المراحل من الجنسين بفضل الدعم اللا محدود من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية .