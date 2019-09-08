رياضة | ميتشو وديسابر.. من يفوز بأسرع كأس في تاريخه؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو وديسابر.. من يفوز بأسرع كأس في تاريخه؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد "برج العرب" أبوابه في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لإستضافة القمة النارية بين الزمالك، وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، حيث يتطلع كلا الفريقين لحصد لقب البطولة المحلية الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

يقود الزمالك في مباراة اليوم أمام بيراميدز المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش صاحب الـ 50 عامًا وسبق وتولي قيادة العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي أبرزها، ناكيفوبو فيلا الأوغندي، سانت جورج الاثيوبي، وأورلاندو بيراتيس، يانج أفريكانز، وكان له تجربتين مع المنتخبات، حيث تولي قيادة منتخبي أوغندا ورواندا.

حقق "ميتشو" عدة بطولات خلال مشواره الكروي أبرزها، توج بلقب الدوري الأوغندي مع فيلا 3 مواسم متتالية، وفاز مع يانج أفريكانز بلقب الدوري التنزاني، كما توج مع فريق سان جورج بلقب الدوري "مرتين"، وكأس اثيوبيا وكأس السوبر الاثيوبي، وفاز مع الهلال السوداني بلقب الدوري وكأس السودان.

أما فريق بيراميدز يقوده فنيًا في لقاء الليلة ضد الزمالك المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر صاحب الـ43 عامًا، تولي قيادة العديد من الأندية الإفريقية خلال مشواره التدريبي، منها أسيك الإيفواري، وريكرياتيفو الأنجولي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، والقطن الكاميروني، والإسماعيلي، كما تولي قيادة منتخب أوغندا.

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حقق "ديسابر" خلال مشواره التدريبي العديد من البطولات أبرزها، تتويجه بكأس كوت ديفوار والسوبر مع أسيك، كما حقق لقب الدوري الانجولي وكأس السوبر مع فريق ريكرياتيفو، وتوج بلقب الدوري الكاميروني مع فريق القطن، وكذلك لقب الدوري مع الترجي التونسي.

أسرع "كأس" في مشوار ديسابر وميتشو

رغم البطولات العديدة التي حققها المدربان ديسابر وميتشو، لكن تتويج أحدهما بلقب كأس مصر مساء اليوم، سيكون البطولة الأسرع في مشواره التدريبي خاصة وأنها ستكون بعد فترة قصيرة من تولي كلاهما القيادة الفنية للفريقين المصريين وبعدد مباريات قليل جدًا.

بالنسبة لـ"ديسابر" قاد بيراميدز في 5 مباريات حتي الآن، منهم 3 مباريات فقط في بطولة كأس مصر، حيث قاد الفريق لتجاوز الأهلي في دور الـ16 بهدف دون رد، ثم تخطي عقبة حرس الحدود في الدور الثمانية بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة تجاوز فريق بتروجيت في الدور نصف النهائي.

كما قاد المدرب الفرنسي فريق بيراميدز لتجاوز عقبة إيتوال دي كونجو بطل الكونغو في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تغلب عليه ذهابًا وإيابًا 4-1، 1-0 على الترتيب.

أما "ميتشو" قاد الزمالك في 3 مباريات، منهم مباراتين فقط في بطولة كأس مصر، حيث تغلب على المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة، ثم تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف ايضًا في الدور نصف النهائي، ويحلم بالتتويج بأول ألقابه مع الفارس الأبيض اليوم.

وقاد المدرب الصربي الزمالك في مباراة الإياب ضد ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل.