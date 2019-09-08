رياضة | رونالدو يسجل رقما تاريخيا مع منتخب البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يسجل رقما تاريخيا مع منتخب البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي من تسجيل رقما تاريخيا له مع منتخب بلاده وذلك عقب تسجيله هدفا في شباك صربيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وحقق المنتخب البرتغالي انتصارا هاما على منتخب صربيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ريد ستار ستاديوم.

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واحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لمصلحة منتخب البرتغال في المباراة، حيث رفع رفاق صاروخ ماديرا رصيدهم في المجموعة إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب صربيا عند 4 نقاط.

وأصبح رونالدو أو لاعب في التاريخ يسجل في 9 تصفيات رسمية متتالية [يورو 2004/ مونديال 2006/ يورو 2008/ مونديال 2010/ يورو 2012/ مونديال 2014/ يورو 2016/ مونديال 2018/ يورو 2020.

يذكر أن نجم منتخب البرتغال قد سجل 89 هدفا مع بلاده هلال 158 مباراة، حيث يرتدي قميص المنتخب منذ عام 2003 وذلك من 16 عاما بشكل مستمر.