اونلاين | رابط اون سبورت YouTube مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز zamalek vs pyramids كورة جول الزمالك متعدد الجودات Now HD

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاحد الموافق 8-9-2019 على قناة اون سبورت الرياضية وعلى قناة نايل سبورت الرياضية وسيسبق المباراة استديو تحليلي كبير يضم كوكبة من النجوم، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في نهائي كأس مصر يلا شوت الجديد.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز على اون سبورت:

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يتسلح الزمالك في لقاء اليوم بالتاريخ فهناك شواهد كثيرة تؤكد على أن الفريق الأبيض هو الأقرب لحصد اللقب أولها لأنها بطولته المفضلة في الاعوام الأخيرة أم السبب الثاني هو ثبات العناصر الأساسية في التشكيلة على عكس فريق بيراميدز والذي قام باحلال وتجديد كبير في صفوفه بعد رحيل بعض الأسماء وقدوم آخرين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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يقود ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الأبيض في أول نهائي له كمدرب مع الفريق عقب التعاقد معه في الفترة الماضية وفي حالة تتويجه بالبطولة ستكون الأسرع له في تاريخ، كما هو الحال للفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز والذي تعاقد معه النادي في الأيام الماضية، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلاشوت في نهائي كأس مصر.