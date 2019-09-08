اونلاين | كورة لايف ON PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر Nile SPORT شووت II7sry رابط ماتش الزمالك CUP EGYPT

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اعلنت شبكة قنوات أون سبورت الرياضية والنيل للرياضة نقل مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر اليوم الاحد الموافق 8-9-2019 بدون تقطيع، مشاهدة يلا شوت حصري مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الاحد في نهائي كأس مصر رابط سريع جودة عالية.
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ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز هي الفرصة الأول لمدرب الزمالك ميتشو ومدرب بيراميدز ديسابر لحصد أول لقب محلي، فبعد أن تعاقد نادي الزمالك منذ أيام قليلة مع الصربي ميتشو لقيادة الفريق وجد نفسه أمام نهائي بطولة الكأس وهو نفس الأمر بالنسبة للفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز القادم للفريق منذ أيام قليلة هو الآخر، لينك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الاحد 8-9-2019 كول كورة HD.
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يدخل فريق الزمالك مواجهة نهائي كأس مصر بعدما حقق انتصاراً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء بعدما حقق الفوز على فريق بتروجت بهدفين دون رد، وستتجه الأنظار في الثامنة بتوقيت القاهرة صوب ملعب برج العرب لمتابعة اللقاء الصعب بين الفريقين والانتظار حتي نهاية المباراة لمعرفة الفريق الفائز باللقب في نسخة موسم 2019، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت الجديد تابع لايف اليوم بث مباشر.