شكرا لقرائتكم خبر عن «فان ديك» يوافق على تجديد عقده مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي والمتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، على تجديد عقده مع الريدز.

وتوصل اللاعب لاتفاق مع إدارة ناديه على توقيع عقدًا جديدًا بشروط أفضل من العقد الحالي وبراتب أعلى، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

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ويمتد العقد الحالي للنجم الهولندي مع ليفربول حتى عام 2023، بعد انضمامه للفريق في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وسيرتفع راتب اللاعب من 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا إلى قرابة الـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في العقد الجديد، فيما سيتضمن العقد الجديد تمديد عامين آخرين في ارتباطه بأبناء الميرسيسايد لينتهي في 2025.

ويتضمن العقد الحالي لقائد المنتخب الهولندي مع الريدز العديد من بنود المكافآت المعتمدة على عدد مشاركاته والحفاظ على شباك الفريق نظيفة، إلا أن العقد الجديد سيحسن من راتب اللاعب الأساسي مع اعتماد أقل على بند المكافآت المشروطة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن انتقال هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني ليحطم رقم «فان ديك» كأغلى مدافع في العالم ساهم في نجاح مفاوضات ممثلو اللاعب مع مسؤولي ليفربول على العقد الجديد.