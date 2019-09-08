ماذا قال حبيب محمدوف عن الجمهور الإماراتي بعد هزيمته للأمريكي داستن؟

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الأحد 8 سبتمبر 2019

حبيب محمدوف

قال المصارع العالمي حبيب نور محمدوف إنه لم يكن يتوقع أن يحظى بكل هذا الدعم الجماهيري الكبير في أول نزال يخوضه بالإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيرا إلى أن الأجواء الحماسية في صالة " ذي أرينا " بحلبة ياس والتشجيع الكبير ألهماه التركيز والمثابرة لتحقيق الفوز على منافسه الأمريكي داستين بويريرا في الجولة الثالثة.



ووفق وكالة "وام" أكد محمدوف بطل الوزن الخفيف في الألعاب القتالية المختلطة - في تصريحاته التي أدلى بها بأبوظبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد الفوز الثامن والعشرين له على التوالي - أنه يدين بالفضل لوالده وأشقائه وأصدقائه ومؤازريه في كل الانتصارات والإنجازات التي حققها، وأنه فخور باللعب أمام كل هذا الحشد من الجماهير في أبوظبي المدينة التي تعد الأكثر أمانا في العالم والتي تحظى بحب وتقدير كبير في قلبه مع مدينة دبي التي أبهرته.

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وذكر البطل الداغستاني أن الفنون القتالية المختلطة رياضة تقوم على الاحترام المتبادل بين الخصوم، وبلا شك فقد تعرضت للكثير من الضغوط في المرحلة الأخيرة ولذلك فأنا أحتاج إلى الراحة لبعض الوقت قبل أن أستأنف تدريباتي ومشاركاتي، وأنتهز تلك الفرصة لأتقدم بالشكر لكل عشاق حبيب نور محمدوف الذين جاءوا خلفه من داغستان، لأنهم الرصيد الحقيقي لي في كل مواجهاتي القوية، وفي تحمل كل الضغوط.

وبخصوص منافسه داستين بويريرو .. قال محمدوف: " داستين قدم عرضا قويا وكان منافسا لا يستهان به، وتوقعت منه ذلك، أهنئه على هذا الأداء القوي".