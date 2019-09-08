المنتخب الأوليمبي يتابع "اليو ديانج " الأهلي .. تعرف على السبب...

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جدة - عمرو شويل يتابع منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب اللاعب المالي " اليو ديانج" بعد تألق الأخير مع منتخب بلاده وقيادة الفريق للتعادل أمام المغرب فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. Advertisements كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أنه يتابع جميع المنتخبات التى تخوض مرحلة التصفيات النهائية قبل الصعود لبطولة أمم أفريقيا ومن ضمنها منتخب مالي ، مؤكداً أن أليود يونج لاعب وسط الأهلي من العناصر المميزة وظهر بصورة جيدة. تنص اللوائح على صعود 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 . ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأفريقي موعد قرعة بطولة أمم افريقيا نهاية سبتمبر الجاري.

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