نور الطيب تحصد لقب "جي بي مورجان" للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل توجت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبليس والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والتي استضافتها شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. وفازت الطيب على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الاولى عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-9, 9-11, 12-10 . وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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