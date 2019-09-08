جوزيه صاحب نصيب الأسد فى اعتلاء الأهلى لترتيب أندية العالم...

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جدة - عمرو شويل يملك الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني السابق نصيب الأسد فى اعتلاء الأهلى لجدول ترتيب أندية العالم على مستوى تحقيق البطولات. مانويل جوزيه حقق مع الأهلي أكثر من 20 بطولة من أصل 118، مقسمة كالتالي : 6 ألقاب دوري – 2 كأس مصر – 4 كأس السوبر المصري – 4 دوري أبطال أفريقيا- 4 كأس السوبر الأفريقي ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية تقريرًا عن أكثر الأندية تتويجا بالألقاب والبطولات فى العالم، وشهدت تواجد النادى الأهلي على القمة برصيد 118 لقبا، وذكرت الصحيفة الإنجليزية واسعة الانتشار إن الأهلي الملقب باسم نادى القرن هو ضيف دائم على منصات التتويج منذ اليوم الأول لتأسيسه فى 1907، واحتل الزمالك المركز رقم 23 عالميًا بتحقيقه 52 لقب خلال مسيرته التى بدأت منذ تأسيسه فى 1911. وجاء ترتيب أكثر أندية العالم تحقيقا للألقاب كالتالي: 1- الأهلى 118 لقب 2- رينجرز الأسكتلندى 115 لقب 3- ناسيونال أوروجواي 113 لقب Advertisements 4- أتلتيكو بينارول أوروجواي 108 لقب 5- سيلتك الأسكتلندى 105 لقب 6- برشلونة الإسبانى 91 لقب 7- ريال مدريد الإسباني 90 لقب 8- بنفيكا البرتغالي 82 لقب 9- أولمبياكوس اليونانى 75 لقب 10- بورتو البرتغالي 74 لقب

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