شكرا لقرائتكم خدنا أجازة .. مهرجان جامعي لشباب إسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة الإسكندرية المهرجان الرياضي للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية خلال الفترة من 5 الي 10 سبتمبر 2019 بمعسكر جامعة الإسكندرية بمرسي مطروح. Advertisements يأتي هذا اللقاء في اطار المشروع القومي للياقة البدنية وخطة الأنشطة المشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي بمشاركة 450 طالب وطالبة. ويتضمن المهرجان العاب كرة القدم الشاطئية ، الكرة الطائرة الشاطئية ، وبعض المسابقات الترفيهية مثل شد الحبل والبحث عن الكنز ، سباحة الموانع وتنس الطاولة والشطرنج والدومينو والتحدي وحفلات سمر ، بالإضافة الي تنظيم برنامج سياحي بمحافظة مطروح.

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