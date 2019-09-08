شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعتمد كرة موحدة للمسابقات المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتماد كرة موحدة لمسابقاته المحلية، بعد إتفاقه مع وكيل إحدى الشركات العالمية في مصر. وقال الاتحاد المصري لكرة السلة إنه، اعتمد كرة السلة ماركة عالمية بجميع مقاساتها والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتكون الكرة Advertisements الرسمية التي سيتم استخدامها خلال البطولات المحلية "الدوري العام الممتاز وكأس مصر" رجال وسيدات، لموسم 2019-2020. وخاطب الاتحاد المصري لكرة السلة الأندية المشاركة في مسابقاتها لتأكيد استخدام الكرة الرسمية التي قرر الاتحاد اعتمادها. وكانت مسابقات كرة السلة تدار بكرات غير رسمية ،إلا أنه بعد القرار الجديد أصبحت الكرة موحدة و سيتم استخدامها فى كل المنافسات .

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