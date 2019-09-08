شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يوافق على بيع هذا الثنائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي طلائع الجيش موافقته علي بيع ثنائي الفريق مصطفي الزناري وعلي الزاهدي لنادي حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد موافقة البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني للطلائع علي رحيل اللاعبان بداعي وجود وفرة عددية في مركزهما. وقام الطلائع بقيد 29 لاعباً في قائمة الموسم الجديد ، وهم: محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى وأحمد هانى حسينى ، عمرو السيسى ومهند لاشين وناصر منسى ومحمود سامى والفلسطينى مشيل ميلاد طارق وحسام باولو وأحمد دواوودا والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا وكريم ممدوح وأحمد علاء وأحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق ". وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يوافق على بيع هذا الثنائي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.