شكرا لقرائتكم اتحاد جدة: سانوغو فسخ عقده من طرف واحد.. وسنلاحقه قانونياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، أنها تلقت يوم السبت إشعارا من اللاعب الإيفواري سيكو سانوغو يفيد بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، كما غادر السعودية دون إذن من النادي الذي يرتبط معه بعقد يمتد لثلاثة أعوام مقبلة.

ونشر النادي بيانا على صفحته في "تويتر" مؤكدا أنه تلقى إشعاراً بفسخ عقد سانوغو مع النادي كما غادر السعودية دون أخذ الإذن، مضيفاً أن "النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونية حفظاً لحقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكانت صحيفة "ناو" السويسرية نشرت خبراً يوم السبت يفيد بأن اللاعب فسخ عقده يوم الجمعة وينوي التقدم بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".