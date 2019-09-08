شكرا لقرائتكم ثلاثية كين تعيد الصدارة لإنجلترا في تصفيات يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن المنتخب الإنجليزي ضيفه البلغاري درسا قاسيا وفاز عليه 4 - صفر يوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لتصفيات يورو 2020.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في التصفيات ليتصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوسوفو التي جمعت ثمان نقاط من أربع مباريات فيما تجمد رصيد بلغاريا عند نقطتين من خمس مباريات في المركز الخامس.

وتقمص هاري كين مهاجم توتنهام دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى خمسة أهداف.

وجاءت أولى أهداف كين في الدقيقة 24 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 كما سجل الهدف الرابع من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 72 وتكفل رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 55.