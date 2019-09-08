كل ما تريد معرفته عن نهائي الكأس الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والحكم والتشكيل

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة قوية بين الزمالك، وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، أن المباراة تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأن الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مشجع للمباراة.

حكم المباراة

و أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور تعيين طاقم تحكيم روماني لإدارة نهائي كأس مصر.

وضم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز كلا من:

رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة

إدريان رادو حكم مساعد أول

ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني

مارشال بيرسان حكما رابعا

الحكم الروماني رادو ماريان باتريسكو.

وكان الزمالك تأهل للنهائي، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري من نصف النهائي، بهدف سجله مصطفى محمد.

على الجانب الأخر صعد فريق بيراميدز للمباراة النهائية، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0 فى نصف النهائي.

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تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبده لومالا - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى

الهجوم: جون أنطوي

القنوات الناقلة

تذاع المباراة على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت