صامويل إيتو ينهي مشواره برسالة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الكاميروني، صامويل إيتو، مهاجم فريق برشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده.

إيتو، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: “النهاية، إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم”

نجم الكاميرون السابق، خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم، لعب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل، ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلانو وتشلسي، وحصد العديد من البطولات.

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ومع منتخب الكاميرون شارك إيتو صاحب الـ 38 عاما، في تتويج “الأسود” بلقبي كأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات.

إيتو لعب مع المنتخب الكاميروني 118 مباراة، ونجح في تسجيل 56 هدفا، ويعتبر من أفضل لاعبي منتخب الكاميرون والقارة السمراء على مدار التاريخ.

أما الفترة الأفضل في مسيرته مع الأندية فكانت مع فريق برشلونة، حيث حقق كل الألقاب الممكنة مع الفريق الكتالوني، كما فاز مع إنتر ميلانو بالثلاثية التاريخية.

ومع الأندية لعب إيتو 718 مباراة ونجح في تسجيل 359 هدفا وصنع 116 هدفا، وسجله التهديفي الأبرز كان مع برشلونة، حيث لعب 199 مباراة وسجل 130 هدفا وصنع 40.