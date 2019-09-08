ميشيل بلاتيني يرد على المعتوهين.. ويتوعد بـ«كتاب الحقيقة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق “يويفا”، عزمه العودة إلى عالم كرة القدم لدى انتهاء عقوبة إيقافه في 7 أكتوبر المقبل.

نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السابق قال في تصريحات نقلتها شبكة “آر تي إس” السويسرية: “سأعود، لا أدري أين ولا أدري كيف، لا أستطيع أن أتوقف بعد توقيفي، على الرغم من أن هذه العقوبة قام بها أشخاص معتوهون”.

بلاتيني البالغ من العمر 63 عاما، الذي رأس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، تعرض للإيقاف عن ممارسة أي نشاط كروي لثمانية أعوام في منتصف ديسمبر 2015.

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محكمة التحكيم الرياضي قلصت هذه المدة إلى أربع سنوات في العام التالي، لقبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1.8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به لرئيس فيفا السابق جوزيف بلاتر عام 2002، لم يكن مرتبطا بعقد مكتوب.

وكالة “فرانس برس” نقلت عن بلاتيني قوله: نعم لقد كنت ضحية مؤامرة حيكت بين جماعة الفيفا وجماعة وزارة العدل السويسرية، كان هناك ثمة تفاهم، تفاهم ودي بين الفيفا ووزارة العدل لطردي، أنا لا أقول هنا بأن هذه مؤامرة قامت بها الدولة السويسرية.

بلاتيني كشف أنه سيقوم بنشر كتاب عن “السنوات العشرين لحياته” سيسرد فيه “الحقيقة”، مضيفا: “لم أشعر قط بأنه تم إيقافي، كيف يمكن لمؤسسة خاصة أن توقف شخصا عن كرة القدم؟”.