“بشاير” الأول في أشواط البكار اللقايا.. و”البيرق” في مقدمة أشواط القعدان

جدة - عمرو شويل الطائف - عبدالله العازمي - الخليج 365:

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الأحد انطلاق (25) شوطا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لسن اللقايا (بكار – قعدان).

وبلغ مجموع الأشواط لهذا اليوم 21، أقيمت على مسافة 4 كيلومترا، وتواصلت وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق اول شوط حتى أخر الأشواط بأشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن.

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وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي:

‏- الشوط 1 “بشاير” للمالك: على راشد المري

– الشوط 2 “البيرق” لـ بطحان مسعود ألمري

-‏ الشوط 3 “نوايد” لـ مفلح حمود البلوي

– ‏الشوط 4 “ولد متعب ” لـ حمد راشد المري

– ‏الشوط 5 “بغداد” لـ سعيد مظفر العامري

– ‏الشوط6 “سلمان” لـ فيصل متعب الشمري

– ‏الشوط 7 ” بشاير ” لـ على راشد المري

– ‏الشوط 8 “رعد ” لـ عبدالله فضي النومسي

– ‏الشوط 9 “جولة” لـ على راشد المري

– ‏الشوط 10 “سيف” لـ على سالم الكتبي

– ‏الشوط 11 ” خيرة” لـ عناد مفلح البلوي

– ‏الشوط 12 “مدباس” لـ عويضه علي المري

– ‏الشوط 13 “الجزيرة ” لـ صالح بنيه البلوي

– ‏الشوط 14 ” الوسمي” لـ ناجي مسفر العجمي

– ‏الشوط 15 ” تاج” لـ غانم محسن الهاجري

– ‏الشوط 16 “سياف ” لـ فيحان ظافر ال رشيد

– ‏الشوط 17 “تصريح ” لـ على راشد المري

– ‏الشوط 18 ” الشلال ” لـ لاهوم سعد المري

– ‏الشوط 19 ” بلشه” لـ سعيد ناصر المري

– ‏الشوط 20 ” لزام ” لـ حشر ظفر الهاجري

– ‏الشوط 21 ” الوثبه ” لـ سليم مسلم العامري

– ‏الشوط 22 ” الخليج ” لـ عبدالله نافل الشمري

– ‏الشوط 23 ” الذيبه ” لـ لاهوم سعد المري

– ‏الشوط 24 ” لطام ” لـ عبدلله سالم القرشي

– ‏الشوط 25 ” فن ” لـ فليح سويلم السدري