شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطاني: الأهلي النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم.. وهذا ترتيب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشار تقرير بريطاني نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية نقلًا عن موقع «جول» العالمي إلى تفوق النادي الأهلي على كافة الأندية العالمية من حيث الفوز بالبطولات، فيما أوضحت ترتيب نادي الزمالك في قائمة الأندية الـ 30 الأكثر تتويجًا في العالم.

وأوضح التقرير أن وجود النادي الأهلي في المركز الأول قد يعتبر مفاجأة بالنسبة للبعض بالنظر إلى عدم دخول أندية عملاقة بحجم ريـال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد في المراكز الخمسة الأولى من الأساس.

وتحدثت الصحيفة البريطانية عن النادي الأهلي قائلة: «هو النادي الأكثر تتويجًا في العالم، ويعرف بـ«نادي القرن» في الكرة الأفريقية، تم إنشائه عام 1907 وأصبح فائزًا منذ يومه الأول. ومن بين بطولاته 41 دوري مصري و36 كأس مصر و10 كؤوس سوبر مصري، و8 بطولات دوري أبطال أفريقيا، و6 سوبر أفريقي و4 كأس الاتحاد الأفريقي للأندية أبطال الكؤوس، وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية»، قبل أن يختتم: «هذا عدد كبير من البطولات»، موضحًا أن إجمالي بطولات القلعة الحمراء 118 بطولة.

وعلى الجانب الآخر، تضمنت القائمة أيضًا اسم نادي الزمالك، الذي حل في المركز 23 بـ 52 بطولة، متفوقًا على أندية كبيرة في عالم كرة القدم كأي سي ميلان الإيطالي صاحب الـ 48 بطولة وريفر بليت الأرجنتيني صاحب العدد نفسه من البطولات.

وجاءت قائمة الأندية الـ 10 الأكثر تتويجًا بالبطولات كالآتي:

1. الأهلي المصري - 118 بطولة

2. رينجيرز الاسكتلندي - 115 بطولة

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3. كلوب ناسيونال الأوروجواني - 113 بطولة

4. أتليتكو بينارول الأوروجواني - 108 بطولة

5. سيلتيك الاسكتلندي - 105 بطولة

6. برشلونة الإسباني - 91 بطولة

7. ريـال مدريد - 90 بطولة

8. بنفيكا البرتغالي - 82 بطولة

9. أوليمبياكوس اليوناني - 75 بطولة

10. بورتو البرتغالي - 74 بطولة