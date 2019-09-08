شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل لإجراء قرعة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.
من المقرر أن يوجه اتحاد الكرة الدعوة لأندية الدوري الـ18 لحضور قرعة الدوري الممتاز.
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