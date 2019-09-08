شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد الخميس المقبل لإجراء قرعة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 يوم الخميس المقبل. كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020. من المقرر أن يوجه اتحاد الكرة الدعوة لأندية الدوري الـ18 لحضور قرعة الدوري الممتاز.

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