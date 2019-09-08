ميودراج يتابع وافد الدراويش الجديد...

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وبات همام طارق مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه مع أهلى بنى غازى الليبى، والمقرر لها الجمعة المقبلة بعدما تلقى استدعاء من منتخب العراق، للمشاركة فى مباراة البحرين التى أقيمت الخميس الماضى بالإضافة للمباراة الودية التى يخوضها منتخب أسود الرافدين أمام أوزبكستان والمقرر لها الثلاثاء المقبل .
وخاطب مسئولو الإسماعيلى السفارة المصرية لإنهاء تصريح العمل الخاص بالعراقى همام طارق الوافد الجديد لصفوف الدراويش، تمهيداً لانتظامه فى فترة إعداد الفريق الأصفر للموسم الجديد، وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات استخراج التأشيرة للوافد الجديد همام طارق تمهيداً لحضوره للإسماعيلية، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى فى خطف الجناح وصانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بـ"ميسى العراق" خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
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