شكرا لقرائتكم من يخطف الكأس .. الزمالك وبيراميدز وحرب تكسير العظام من أجل عيون اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دراما كروية ينتظرها عشاق الكرة المصرية في كل مكان ، حيث يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية فريقي الزمالك ضد بيراميدز وتأتي تلك المواجهة في نهائي بطولة كأس مصر 2019 وذلك فى الثامنة مساء الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى حضور 20 ألف مشجع .

يطمح نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقا" في أن يحقق أول ألقابه من كأس مصر حيثُ لم يسبق له الفوز بهذه البطولة لاسيما بعد أن أطاح بالأهلى الأكثر تتويجاً بلقب الكأس خارج هذه البطولة مرتين على التوالى .

ويقود بيراميدز فى هذه المباراة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى السابق للمنتخب الأوغندى والأسبق للوداد المغربى والقطن الكاميرونى والإسماعيلى فى ظهوره الأول بالنهائيات المصرية، الذى يأتى بالتزامن مع الشكل الجديد للفريق.

الفرنسي ديسابر صاحب الـ42 قاد أوغندا للوصول لدور الـ16 بكأس أفريقيا، قبل أن تودع على يد السنغال التى هزمتها بهدف وحيد.

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ديسابر قاد بيراميدز في 5 مباريات حتي الآن، فاز علي فريق إيتوال دي كونجو بطل الكونغو في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية 4 – 1، 1-0 ذهابًا وإيابًا على الترتيب، بينما حقق 3 إنتصارات في كاس مصر، على الأهلي 1-0 في دور الـ16، وحرس الحدود 2-0 في دور الثمانية، وبتروجيت 2-0 في دور النصف نهائي.

وسبق لديسابر العمل بالدورى المصرى من قبل مع فريق الإسماعيلى لمدة ستة أشهر فقط، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل فى أربع وخسر لقاء وحيدا.

ويسعى ديسابر للنجاح فى الاختبار الأول، لاسيما أنه يعلم أن إدارة النادى تعاقدت معه لهذا السبب، وهو حصد الالقاب مع الفريق الصاعد بسرعة الصاروخ فى الكرة المصرية.

يخوض الفريق السماوى اللقاء مدعماً بصفقات عديدة، شملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من نادى الرائد السعودى.