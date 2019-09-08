شكرا لقرائتكم هل ينوي فايلر إعادة محمد الشناوي لدكة الأهلي؟.. الخليج 365 يُجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع عودة شريف إكرامي حارس الأهلي لتدريبات الفريق طرح البعض سؤالاً منطقياً: كيف يرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق المنافسة بين إكرامي محمد الشناوي.

محمد الشناوى

شريف إكرامي عاد لتدريبات الفريق مؤخراً بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها في الركبة قبل فترة وأجرى بسببها جراحة لإزالة عظام زائدة في الركبة وبات إكرامي جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد غياب قرابة ثلاثة أشهر.

شريف إكرامي

محمد الشناوي يدافع عن عرين الاهلي أساسياً خلال الموسمين الأخيرين ويقدم مستوى جيد للغاية لكن هناك من يتحدث عن إمكانية عودة أكرامي للدفاع عن عرين الاهلي بإعتبار أن أكرامي صاحب خبرات الطويلة وأمكانياته العالية.

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مصدر في الأهلي ، قال لـ"الخليج 365" أن فايلر لا ينوي إجراء أية تغييرات في حراسة مرمى الفريق ، موضحاً أن المدرب الجديد حضر للقاهرة من أجل بدء المهمة ومعه إحصائيات وأرقام تصب في صالح الشناوي.

وأشار المصدر إلى أن فايلر إستفسر من بعض مسئولي النادي وأفراد في الجهاز الفني بجانب الإحصائيات التى جمعها عن الفريق وإستقر في النهاية على أن الشناوي سيظل حارساً اساسياً للفريق.

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري تحدث بشكل جيد عن شريف أكرامي أيضاً خاصة وأن كان الحارس الأساسي للأهلي سنوات طويلة ودافع عن عرين المنتخب لكن الأنسب للمشاركة حالياً هو الشناوي.

ويستعد الاهلي لمباراة كانو سبورت الغيني بملعب الأخير يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ14 لبطولة دور أبطال أفريقيا.