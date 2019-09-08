شكرا لقرائتكم نجم ليفربول السابق: محمد صلاح مش أناني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال فاولر عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن صلاح ليس أنانيًا، مضيفا: "من الطبيعى أن يسعى المهاجم لتسجيل الأهداف، ألم تشاهدوا كرة قدم من قبل؟! لا يمكن أن تكون هدافًا من الطراز الرفيع دون إيمان بأنك ستسجل، وهو ما يفعله صلاح فى كل مباراة.".
وكان مانى اعترض عقب استبداله قبل نهاية مباراة بيرنلي، وكشفت الصحافة أن سبب الانفعال هو عدم تمرير محمد صلاح إحدى الكرات إليه قبل خروجه.
وأضاف فاولر قائلا: "الضوضاء المصاحبة لمحمد صلاح وماني غير صحية على الإطلاق والكل يتحدث الآن عن الأنانية وتدمير روح الفريق."
ولتبرأة محمد صلاح من تهمة الأنانية قال فاولر: "سجلت أحد أهدافى الأكثر شهرة فى أولد ترافورد أمام بيتر شمايكل في الزاوية القريبة، جعلته يبدو غبيا وأنا كنت رائعًا وقتها ولم يتحدث أحد عن الأنانية أو ضرورة التمرير لزملائي."
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