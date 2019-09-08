شكرا لقرائتكم نجم الأهلي السابق يتحدث عن نهائي كأس مصر وفرص الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار نجم الأهلي السابق، إلى جاهزية كلا الفريقين للنهائى ، مؤكد أنه يبقي عامل الجمهور دافعا قويا للزمالك ، فى مقابل عنصر الثقة الذى يتمتع به بيراميدز .
وأضاف بلال، أن بيراميدز يمتلك تحديات للحصول علي بطوله تكتب في تاريخه فى مقابل رغبة الزمالك فى عدم الخروج من موسم 2018 / 2019 خالي الوفاض من البطولات المحلية .
و تابع نجم الأهلي السابق: كل فريق لديه نقاط قوه ونقاط ضعف لو إستطاع المنافس ان يستغلها ستكون نقطه المكسب ، مشيرا إلى أن الزمالك قوته في الخط الهجومي ولاعبي نصف الملعب ، بينما تكمن نقطه ضعفه في الهجمات المرتدة ، قائلا: " يمتلك بيراميدز خطوط مترابطة، و لكن نقطه ضعفه في الخط الخلفي خلف ظهيري الجنب".
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