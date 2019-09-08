شكرا لقرائتكم نجم الأهلي السابق يتحدث عن نهائي كأس مصر وفرص الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مباراة نهائى كأس مصر المحدد لها الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بين الزمالك و بيراميدز صعبة التوقع بها ، تأتي بن فريقين يمتلكان عناصر جيدة قادرة على صناعة الفارق ، خاصة إنهم يمتلكون بنفس الظروف من حيث إستقدام لاعبين جدد أو تغير المدير الفنى .

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى جاهزية كلا الفريقين للنهائى ، مؤكد أنه يبقي عامل الجمهور دافعا قويا للزمالك ، فى مقابل عنصر الثقة الذى يتمتع به بيراميدز .

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وأضاف بلال، أن بيراميدز يمتلك تحديات للحصول علي بطوله تكتب في تاريخه فى مقابل رغبة الزمالك فى عدم الخروج من موسم 2018 / 2019 خالي الوفاض من البطولات المحلية .

و تابع نجم الأهلي السابق: كل فريق لديه نقاط قوه ونقاط ضعف لو إستطاع المنافس ان يستغلها ستكون نقطه المكسب ، مشيرا إلى أن الزمالك قوته في الخط الهجومي ولاعبي نصف الملعب ، بينما تكمن نقطه ضعفه في الهجمات المرتدة ، قائلا: " يمتلك بيراميدز خطوط مترابطة، و لكن نقطه ضعفه في الخط الخلفي خلف ظهيري الجنب".