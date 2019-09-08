اخبار الرياضه

نجم الأهلي السابق يتحدث عن نهائي كأس مصر وفرص الزمالك وبيراميدز...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم نجم الأهلي السابق يتحدث عن نهائي كأس مصر وفرص الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن مباراة نهائى كأس مصر المحدد لها الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بين الزمالك و بيراميدز صعبة التوقع بها ، تأتي بن فريقين  يمتلكان عناصر جيدة قادرة على صناعة الفارق ، خاصة إنهم يمتلكون بنفس الظروف من حيث إستقدام لاعبين جدد أو تغير المدير الفنى .

 

وأشار نجم الأهلي السابق، إلى جاهزية كلا الفريقين للنهائى ، مؤكد أنه يبقي عامل الجمهور دافعا قويا للزمالك ، فى مقابل عنصر الثقة الذى يتمتع به بيراميدز .

 

Advertisements

وأضاف بلال، أن بيراميدز يمتلك  تحديات للحصول علي بطوله تكتب في تاريخه فى مقابل رغبة الزمالك  فى عدم الخروج من موسم 2018 / 2019  خالي الوفاض من البطولات المحلية .

 

و تابع نجم الأهلي السابق: كل فريق لديه نقاط قوه  ونقاط ضعف  لو إستطاع المنافس ان يستغلها ستكون نقطه المكسب  ، مشيرا إلى أن الزمالك قوته في الخط الهجومي ولاعبي نصف الملعب ، بينما تكمن  نقطه ضعفه في الهجمات المرتدة ، قائلا: " يمتلك بيراميدز خطوط مترابطة، و لكن  نقطه  ضعفه في الخط الخلفي خلف ظهيري الجنب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يتحدث عن نهائي كأس مصر وفرص الزمالك وبيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا