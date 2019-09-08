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الزمالك وبيراميدز .. الجبلاية: بطل اليوم سيتسلم نسخة الكأس القديمة...

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جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد الإعلان عن الشكل الجديد لـ كأس مصر أنه سيتم تسليم النسخة القديمة للكأس من الفائز فى نهائى اليوم الذى يجمع الزمالك و بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية .

 

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كاس مصر

 

تابع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه جاري التجهيز لنسخة جديدة من كأس مصر سيتم تسليمها للفائز فى الموسم المقبل لنسخة 2019 – 2020.

 

اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى مكون من :

 

 طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من:

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ــ  بيتريسكو حكما للساحة 

 

ــ إدريان رادو حكم مساعد

 

ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى

 

ــ مارشال بيرسان حكم رابع

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