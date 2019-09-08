شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. الجبلاية: بطل اليوم سيتسلم نسخة الكأس القديمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد الإعلان عن الشكل الجديد لـ كأس مصر أنه سيتم تسليم النسخة القديمة للكأس من الفائز فى نهائى اليوم الذى يجمع الزمالك و بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية . كاس مصر تابع مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه جاري التجهيز لنسخة جديدة من كأس مصر سيتم تسليمها للفائز فى الموسم المقبل لنسخة 2019 – 2020. اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، طاقم حكام رومانى مكون من : طاقم الحكام الرومانى يضم كلا من: Advertisements ــ بيتريسكو حكما للساحة ــ إدريان رادو حكم مساعد ــ ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثانى ــ مارشال بيرسان حكم رابع

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