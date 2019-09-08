شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف أسباب قرار منع أعضاء مجلسه من "السوشيل ميديا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى الاهلى عن تداعيات وتفاصيل قراره الحاسم والهام بشأن كيفية التواصل مع مواقع التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" وهو القرار الذى تم إتخاذه في مجلس الإدارة خلال إجتماع الأمس والذي إستمر حتى الساعات الإولى من صباح اليوم ،الأحد.

وعرض الخطيب وجهة نظره فى هذا الشأن من حيث منع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من تناول أخبار النادي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي او شأن من شئونه.

Advertisements

وقال النادي الأهلي حول تداعيات هذا القرار: إستمع مجلس إدارة النادي لرؤية محمود الخطيب رئيس النادي بشأن تناول أعضاء مجلس الإدارة والعامين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لأخبار النادي الاهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي والبرامج التليفزيونية والصحف والمجلات ، والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو الرد على أراء الجماهير ونشر أخبار وأراء وصور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه وهو ما يسمح للغير بالتعرض للنادي أو مجلس إدارته او اعضائه بالإساءة.

على ان يعد هذا القرار من القرارات التى تصدر فى المسائل التى لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي وذلك عملًا بالمادة 9 من اللائحة ، وعلـيـــه وبعد المناقشة إتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.

كما قرر المجلس حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.