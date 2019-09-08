شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأهلي أن الفريق جاهز لرحلة غينيا الاستوائية المرتقبة يوم 11 سبتمبر الجاري.

وأضاف عبد الحفيظ: "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون 11 ساعة ونصف تقريبًا تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا"، موضحا أنه اطمأن على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية.

وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أنه سيطير إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة.