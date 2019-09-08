- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأهلى يفرض الطوارئ والسرية على التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الاهلي للسفر إلى غينيا فجر يوم 11 سبتمبر الجاري لمواجهة فيق كانو سبورت يوم 14 الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويقود المدرب السويسري الجديد رينيه فايلر تدريبات الفريق حيث عاد الأحمر للتدريبات أمس بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة ومن المقرر إقامة «تراي ماتش» عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة من خلال تقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع من خلال «التراي ماتش» اليوم في التدريبات لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يفرض الطوارئ والسرية على التدريبات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.