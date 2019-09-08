الأهلى يفرض الطوارئ والسرية على التدريبات...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الاهلي إغلاق التدريبات إبتداءً من اليوم الأحد من أجل تحقيق حالة من التركيز داخل الفريق قبل الإرتباطات المقبلة.

ويستعد الاهلي للسفر إلى غينيا فجر يوم 11 سبتمبر الجاري لمواجهة فيق كانو سبورت يوم 14 الشهر ذاته في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويقود المدرب السويسري الجديد رينيه فايلر تدريبات الفريق حيث عاد الأحمر للتدريبات أمس بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة ومن المقرر إقامة «تراي ماتش» عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة من خلال تقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع من خلال «التراي ماتش» اليوم في التدريبات لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.