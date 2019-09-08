شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعلن ترحيب الأهلي بتعديل موعد مباراة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير الكرة أن الأهلي جاهز للمباراة، وهناك حالة من التركيز من جانب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات ، موضحاً أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في تقديم مباراة قوية في مواجهة بطل غينيا الاستوائية لتسهيل المهمة وتخطي هذا الدور.
وقال سيد عبد الحفيظ إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من مسئولي نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والسفارة المصرية، يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين المقرر لها يوم السبت المقبل ليتم تأخيرها ساعتين أي 120 دقيقة وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء.
ويطير عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري بالفريق إلى غينيا الاستوائية العاشر من سبتمبر الجاري؛ للترتيب لرحلة بعثة الفريق المرتقبة لمواجهة كانو سبورت.
يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يعلن ترحيب الأهلي بتعديل موعد مباراة كانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.