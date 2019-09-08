فاضل ع الحلو تكه .. الزمالك وكأس مصر أرقام واحصائيات...

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ميتشو قاد الزمالك في 3 مباريات، حقق فوزًا كاسحًا على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز علي المقاصة 1-0 في دور الثمانية لكأس مصر، ثم تخطي الإتحاد السكندري بهدف دون رد في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.
بدأ الزمالك إنطلاقته نحو نهائي كأس مصر 2019 منذ دور الـ32 عندما تخطى منية سمنود بهدف دون رد، ومن ثم استكمل الفارس الأبيض مشواره بإقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، قبل أن يعبر من مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي على التوالي.
على الجانب الآخر بدأ بيراميدز مشواره ببداية غير مُبشرة بعد انتصار صعب على طنطا في دور الـ32 بنتيجة (3-2)، ثم فاجئ الجميع بإقصائه لبطل الدوري المصري في دور الـ16، قبل أن يزيح حرس الحدود وبتروجيت بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.
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