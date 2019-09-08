شكرا لقرائتكم فاضل ع الحلو تكه .. الزمالك وكأس مصر أرقام واحصائيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواجهة من العيار الثقيل، يستعد لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، في نهائي كاس مصر 2019 ، فى الثامنة مساء الأحد على ستاد برج العرب بالأسكندرية، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري بيراميدز صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.

ميتشو قاد الزمالك في 3 مباريات، حقق فوزًا كاسحًا على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز علي المقاصة 1-0 في دور الثمانية لكأس مصر، ثم تخطي الإتحاد السكندري بهدف دون رد في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

Advertisements

بدأ الزمالك إنطلاقته نحو نهائي كأس مصر 2019 منذ دور الـ32 عندما تخطى منية سمنود بهدف دون رد، ومن ثم استكمل الفارس الأبيض مشواره بإقصاء الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، قبل أن يعبر من مصر المقاصة ثم الاتحاد السكندري في ربع ونصف النهائي على التوالي.

على الجانب الآخر بدأ بيراميدز مشواره ببداية غير مُبشرة بعد انتصار صعب على طنطا في دور الـ32 بنتيجة (3-2)، ثم فاجئ الجميع بإقصائه لبطل الدوري المصري في دور الـ16، قبل أن يزيح حرس الحدود وبتروجيت بنفس النتيجة وهي هدفين دون رد.