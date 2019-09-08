شكرا لقرائتكم أمريكا تفوز على كوريا الجنوبية في مونديال الطائرة للناشئات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب ناشئات أمريكا للكرة الطائرة الفوز على نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة 3 / 0 فى إطار رابع أيام منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-11)، (25-17)، (25-13).

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تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة لترتيبها من الأول للخامس ثم تصعد الفرق الربعة الأولى لدور ال16 بحيث يلعب الول مع الرابع والثاني مع الثالث في هذا الدور الذي ترتبط فيه المجموعة الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة.

و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتصعد الفرق الفائزة لدور الثمانية الذي يقام بنظام خروج المهزوم حتى النهائي بينما تلعب باقي الفرق للترضية في باقي المراكز حتى السادس عشر.