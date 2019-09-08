شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انضمام ثلاثي الأهلي الدولي لبعثة غينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير ثلاثي الاهلي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو لحاقا ببعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل ومن ثم ينضم الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت. الاهلي ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إن الجهاز الفني اتفق مع اللاعبين الثلاثة الأجانب المتواجدين بمعسكرات منتخبات بلادهم على الانضمام إلى بعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل. الأهلي وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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