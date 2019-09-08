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تعرف على موعد انضمام ثلاثي الأهلي الدولي لبعثة غينيا...

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جدة - عمرو شويل يطير ثلاثي الاهلي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو لحاقا ببعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل ومن ثم ينضم  الثلاثي للتدريبات مع الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

 

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الاهلي

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

 

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إن الجهاز الفني اتفق مع اللاعبين الثلاثة الأجانب المتواجدين بمعسكرات منتخبات بلادهم على الانضمام إلى بعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل.

 

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الأهلي

 

وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بالفوز بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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