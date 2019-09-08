«ميرور»: الأهلي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في قائمة الأكثر نجاحاً في العالم

الموجز

نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية تقريراً عن أكثر الأندية نجاحاً وتحقيقاً للبطولات في العالم، حيث تصدر النادي الأهلي القائمة برصيد 118 بطولة.

ونجح الأهلي في التفوق على أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الالماني، والفيصلي الأردني وبنفيكا البرتغالي.

وقالت الصحيفة إن النادي الأهلي، والملقب بـ "نادي القرن"، هو أكثر الأندية المعروفة في قارة إفريقيا والوطن العربي، والذي تأسس في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن النادي الأهلي حصد العديد من البطولات والألقاب التي وصلت إلى 118 بطولة، أبرزها الفوز بثمانية بطولات دوري أبطال إفريقيا، و6 سوبر أفريقي وبطولة كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى 42 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و36 كأسًا مصرية، و10 سوبر محلي.

وتضمنت القائمة 30 ناديًا، حيث جاء نادي ريال مدريد في المرتبة السابعة برصيد 90 بطولة، فيما احتل الزمالك المرتبة 23 برصيد 52 بطكولة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

30 - إنديبندينتي الأرجنتيني (43 بطولة)

29- فناربخشة التركي (43 بطولة)

28- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي (46 بطولة)

27- ريفر بلايت الارجنتين (48 بطولة)

26- سسكا صوفيا البلغاري (48 بطولة)

25- ايه سي ميلان الإيطالي (48 بطولة)

24- جراسهوبر زيوريخ السويسري (49 بطولة)

23- الزمالك المصري (52 بطولة)

22- كولو-كولو التشيلي (54 بطولة)

21- بوكا جونيور الارجنتيني (55 بطولة)

20- أوليمبيا أسونسيون البارجواياني (57 بطولة)

19- ستيوا بوخارست الروماني (58 بطولة)

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18- ليفربول الإنجليزي (59 بطولة)

17- اندرلخت البلجيكي (60 بطولة)

16- جالاطاسراي التركي (61 بطولة)

15- يوفنتوس الإيطالي (63 بطولة)

14-بايرن ميونخ الالماني (70 بطولة)

13- آياكس الهولندي (70 بطولة)

12-مانشستر يونايتد الإنجليزي (71 بطولة)

11- الفيصلي الأردني (74 بطولة)

10- بورتو البرتغالي (74 بطولة)

9- أولمبياكوس اليوناني (75 بطولة)

8- بنفيكا البرتغالي (82 بطولة)

7- ريال مدريد الإسباني (90 بطولة)

6- برشلونة الإسباني (91 بطولة)

5- سيلتك الاسكتلندي ( 105 بطولة)

4- أتلتيكو بنيارول الأوروجوياني (108 بطولة)

3- ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني (113 بطولة)

2- رينجرز الاسكتلندي (115 بطولة)

1- الأهلي المصري (118 بطولة)

يذكر أن الأهلي نجح في حسم بطولة الدوري الموسم الماضي في الأسبوع قبل الأخير، بعد موسم ماراثوني مع نادي الزمالك وبيراميدز، كما أن آخر بطولة دوري أبطال إفريقيا حققها كانت في عام 2013، قبل أن يحصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.