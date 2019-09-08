محمد صلاح يزامل إيتو ودروجبا في تشكيلة أساطير إفريقيا

الموجز

أختير نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعباً في تاريخ قارة إفريقيا.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تشكيلة مكونة من 11 لاعباً هم الأفضل في تاريخ القارة السمراء، بالتزامن مع إعلان النجم الكاميروني صاوميل إيتو اعتزال اللعبة في سن الـ38 عامًا.

وتواجد بالتشكيلة عدد من الأسماء الكبيرة من بينهم النجم العربي المصري محمد صلاح، وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني.

وجاءت تشكيلة أفضل لاعباً في إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فينسنت إنياما (نيجيريا).

خط الدفاع: ريجوبورت سونج (الكاميرون)، صامويل كوفور (غانا)، لوكاس راديبي (جنوب أفريقيا).

خط الوسط: مايكل إيسيان (غانا)، يايا توريه (كوت ديفوار)، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال).

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الهجوم: جوج وايا (ليبيريا)، دروجبا (كوت ديفوار)، صامويل إيتو (الكاميرون).

وفي سياق منفصل، ذكرت عدد من التقارير الصحفية أن ليفربول ينوي بيع نجمه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة التي نشبت مؤخراً بينه وبين ساديو ماني.

وكان صلاح قد أضاع فرصة تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي، حين قرر تسديد الكرة مباشرة على مرمى الخصم، بدلاً من تمريرها لساديو ماني الذي كان تمركزه الهجومي أفضل من الفرعون المصري.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفريق الإنجليزي يستعد لاتخاذ الخطوة نفسها، إذ يدرس فكرة بيع نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأشارت إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.

وقبل عامين، انضم صلاح لليفربول قادمًا من اي سي روما الإيطالي، وفي موسمه الأول كسر العديد من الأرقام القياسية، وتوج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم الماضي، قاد فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا وحصد كذلك الحذاء الذهبي مناصفةٍ مع ساديو ماني وبيير أوباميانج.