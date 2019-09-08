اتهام شقيقة لينارد بقتل سيدة مسنة في كاليفورنيا









اسماء السيد - أشارت تقارير صحافية أميركية الى أن السلطات وجهت تهمة قتل سيدة مسنة في كاليفورنيا، الى شقيقة نجم كرة السلة كواهي لينارد المتوج في الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين مع تورونتو رابتورز، قبل الانتقال الى صفوف لوس أنجليس كليبيرز هذا الصيف.

وأفادت وسائل إعلام أميركية السبت أن كيميشا موناي وليامس متهمة مع شخص آخر، بسرقة وقتل امرأة تبلغ من العمر 84 عاما في منتجع "بيشانغا ريزورت كازينو" في تيماكولا بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 120 كلم جنوب شرق مدينة لوس أنجليس.

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وبحسب التقارير، فموناي وليامس البالغة 35 عاما، هي الشقيقة الكبرى للينارد (28 عاما)، وموقوفة حاليا مع كانديس تاي (39 عاما). ومن المقرر أن تمثل المتهمتان أمام المحكمة في 19 أيلول/سبتمبر.

ووقعت الجريمة في 31 آب/أغسطس عندما هاجمت المتهمتان المسنة في حمام الكازينو وقامتا بسرقة حقيبة اليد منها.

وأفاد تقرير للشرطة أن السيدة عانت من كسر في الجمجمة، وتم نقلها الى المستشفى حيث توفيت في الرابع من أيلول/سبتمبر.