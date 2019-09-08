الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر 2019 تعرف على تشكيلة الفريقين

تنطلق اليوم مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019؛ حيث يلتقي نادي الزمالك مع بيراميدز في المباراة النهائية للكأس في مباراة تحمل الكثير من التحديات بعد المنافسة الشرسة بين الفريقين طوال الموسم الحالي، ويسعى بيراميدز للحصول على البطولة الأولى في تاريخه عبر بوابة كأس مصر، بينما يحاول الزمالك إضافة لقب جديد بعد الكونفدرالية الإفريقية في بداية الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات المفتوحة الناقلة

يلتقي اليوم الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب؛ في النهائي الذي يجمع بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتُنقل المباراة على القنوات التالية:

أون سبورت On Sport.

تايم سبورت Time Sport.

وذلك بتعليق كل من حاتم بطيشة ومؤمن حسن؛ حيث نتعرف اليوم على بطل كأس مصر 2019 في متابعة لحظة بلحظة عبر موقع عرب نيوز.

تشكيل الزمالك لمباراة نهائي كأس مصر

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز- محمود علاء -محمد عبد الغني- عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد – ساسي.

الوسط الهجومي: محمد أوناجم – أشرف بن شرقي بن شرقي- يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيلة بيراميدز لمباراة الزمالك نهائي كأس مصر 2019

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: علي جبر، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور، عمر جابر.

خط الوسط: محمد فاروق، عبد الله السعيد، إيريك تراوري، عبده لومالا، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: جون أنطوي.