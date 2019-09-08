متفوقًا على كبار أوروبا.. ميرور: الأهلي الأكثر نجاحًا في العالم.. والزمالك الـ23

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرت صحيفة ميرور البريطانية تقريرًا حول الأندية الأكثر نجاحًا في العالم مستندة على إجمالي عدد البطولات التي حققتها في كل الأوقات.

وحل النادي الأهلي على رأس القائمة التي شهدت تواجد أندية كبرى أمثال ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونخ الالماني، الفيصلي الأردني وبنفيكا البرتغالي.

وأشارت ميرور إلى أن الأهلي المعروف باسم "نادي القرن" في كرة القدم الإفريقية تأسس في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول.

ولفتت إلى أن الأهلي حصل على العديد من البطولات والالقاب التي وصلت إلى 118 بطولة أبرزها 42 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و 36 كأسًا مصرية ، و 10 سوبر محلي، وثمانية بطولات دوري أبطال أفريقيا ، وستة سوبر أفريقية وبطولة كأس الكونفدرالية.

وضمت القائمة 30 ناديًا، وحل ريال مدريد في المرتبة السابعة برصيد 90 بطولة، بينما جاء الزمالك في المركز الـ23 بإجمالي 52 بطولة.

وجاء الترتيب كالآتي:

30- إنديبندينتي الأرجنتيني (43 بطولة)

29- فناربخشة التركي (43 بطولة)

28- ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي (46 بطولة)

27- ريفر بلايت الارجنتين (48 بطولة)

26- سسكا صوفيا البلغاري (48 بطولة)

25- ايه سي ميلان الإيطالي (48 بطولة)

24- جراسهوبر زيوريخ السويسري (49 بطولة)

23- الزمالك المصري (52 بطولة)

22- كولو-كولو التشيلي (54 بطولة)

21- بوكا جونيور الارجنتيني (55 بطولة)

20- أوليمبيا أسونسيون البارجواياني (57 بطولة)

19- ستيوا بوخارست الروماني (58 بطولة)

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18- ليفربول الإنجليزي (59 بطولة)

17- اندرلخت البلجيكي (60 بطولة)

16- جالاطاسراي التركي (61 بطولة)

15- يوفنتوس الإيطالي (63 بطولة)

14-بايرن ميونخ الالماني (70 بطولة)

13- آياكس الهولندي (70 بطولة)

12-مانشستر يونايتد الإنجليزي (71 بطولة)

11- الفيصلي الأردني (74 بطولة)

10- بورتو البرتغالي (74 بطولة)

9- أولمبياكوس اليوناني (75 بطولة)

8- بنفيكا البرتغالي (82 بطولة)

7- ريال مدريد الإسباني (90 بطولة)

6- برشلونة الإسباني (91 بطولة)

5- سيلتك الاسكتلندي ( 105 بطولة)

4- أتلتيكو بنيارول الأوروجوياني (108 بطولة)

3- ناسيونال مونتيفيديو الأوروجوياني (113 بطولة)

2- رينجرز الاسكتلندي (115 بطولة)

1- الأهلي المصري (118 بطولة)