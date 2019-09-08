أحمد ناجي: أبناء الزمالك أولى به.. ولم أطلب العمل بالجهاز الفني الجديد للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه لم يذهب لأحد ليطلب منه أخذ دور في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لديه مشكلة في العمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

وقال ناجي في خلال لقاء عبر قناة "تايم سبورت" الفضائية: "عندما اختاروا مدرب الأهلي الجديد، كان الناس يتصلوا بي وأنا في الحج ليسألوا إذا كنت سأخذ دور في الجهاز الفني للفريق".

وأضاف: "عمري ما أذهب لأحد لأطلب منه تعييني، على الرغم من أن محمود الخطيب أخويا وصديقي وكان من الممكن أن أكلمه وأطلب منه ذلك، ولكن عمري ما أقوم بذلك في المنتخب أو النادي، ولكني بالطبع أكون متوتر وأنتظر مثلي مثل كل الناس".

وتطرق مدرب حراس المنتخب للحديث عن مركز حراسة المنتخب خلال فترة توليه المهمة: "أبرز العناصر الناجحة في منتخب مصر كانت حراسة المرمى، الناس كانت بتنتقد الاختيارات لمركز حراسة المرمى في كأس العالم، ولكن عندما أعطينا الفرصة لمحمد الشناوي، ظهر بشكل رائع وكان على قدر كبير من المسؤولية".

وتابع ناجي: "في التجربة الثانية أثناء كأس الأمم الأفريقية كنت حزين لخروجنا مبكراً، وكان الشناوي لدية فرصة كبيرة ليتوج بأفضل حارس في البطولة رغم توديعنا للبطولة مبكراً".

وعن علاقته بعصام الحضري في النادي الأهلي والمنتخب قال ناجي: "كنت أحلل شخصية الحضري وحفزته لكي يصدق نفسه عن طريق الفلوس والاستقرار والعربية والفيلا، على عكس شريف إكرامي الذي استخدم معه أسلوب أخر، فأحياناً كان هو من يحللني قبل أن أحلله".

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وأكمل: "هدفي خلال هذا المشوار هو مساعدة حراس المرمى ولا تهم الطريقة لأن النتيجة كانت عظيمة، كنت أرى أن عصام الحضري من أفضل حراس العالم وقام بتحطيم أرقام قياسية عديدة".

وعن مسألة تعاقد الأهلي مع نادر السيد أثناء تواجد الحضري في الأهلي: "اتصل بي مترجم مانويل جوزيه ليخبرني أن المدرب البرتغالي قرر التعاقد مع نادر السيد، لأنه يجب أن يكون هناك حارس قوي ثاني بجانب عصام الحضري".

وواصل: "جاء نادر وكانت هناك منافسة قوية، ولكن نادر لم يكن قادراً على المنافسة لأن الحضري حارس قوي، وبعد ذلك طلب نادر مغادرة النادي، ولم أكن متحمساً للتعاقد معه، وكنت أريد حارس ناشئ للتواجد مع الحراس الكبار المتواجدين في النادي خلال هذه الفترة".

وأضاف: "أعلمت الحضري بترتيب حراس المرمى أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون منذ تواجدنا في مصر وهو تقبل ذلك، وعندما احتجنا له عند إصابة أحمد الشناوي وشريف إكرامي، أوصلنا إلى المباراة النهائية".

شدد ناجي على أنه لم يظلم أحد طوال فترة تدريبه لحراس المرمى: "عمري ما ظلمت أحد ولا جاملت أحد على حساب آخر، ولا يمكن تبرير أي قرار تقوم به للاعب".

وعن إذا كان يقبل العمل داخل نادي الزمالك قال ناجي: :لدي مشكلة في العمل في الزمالك، وليس في أي نادٍ أخر في مصر، والأسباب واضحة لأن الزمالك لديه أبناءه، وانتمائي للأهلي وعشت فيه منذ أن كان لدي 17 سنة".

واختتم مدرب حراس مرمى المنتخب السابق: "مع احترامي لنادي الزمالك ولكن أبناءه أولى به خلال الفترة الحالية، والاختيار بين ثلاثي حراس الزمالك الحاليين لا يسبب حيرة أبداً، لأن كل شخص يعلم الاستراتيجية التي يعمل بها المدير الفني للفريق".