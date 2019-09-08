الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي: نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد بشان وجود عروض احتراف رسمية لحارس الفريق محمد الشناوي خلال الفترة الحالية. وكانت تقارير صحفية قد تناولت وجود عروضا خارجية لمحمد الشناوي من أحد الأندية السعودية. Advertisements وقال عبدالحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "الأهلي لم يتلق أية عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية سواء للشناوي أو غيره". وتابع "الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدوري أبطال إفريقيا". ويستعد الأهلي للسفر فجر الأربعاء المقبل لغينيا الاستوائية لملاقاة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

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