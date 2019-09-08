كواليس أول رحلة لفايلر مع الأهلي في أدغال أفريقيا.. "11 ساعة وترانزيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لأول رحلاته مع الفريق الأفريقية، لخوض أول مباراة رسمية له مع القلعة الحمراء.

وقرر النادي الأهلي تعيين فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لمارتن لاسارتي.

ويستعد الأهلي لملاقاة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الرحلة

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية ستكون 11 ساعة ونصف، تتخللها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بإثيوبيا".

وتابع "سأسافر إلى غينيا الاستوائية برفقة سمير عدلي قبل سفر البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بفندق الإقامة وتأمين البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية والتنسيقية الخاصة بالرحلة".

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وصرح "تم الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة من خلال الاتصالات المستمرة مع السفارة المصرية في غينيا الاستوائية".

الثلاثي الدولي

تقرر أن يلحق الثلاثي المشارك مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني اتفق مع الثلاثي على الانضمام إلى بعثة الفريق في غينيا الاستوائية يوم الأربعاء المقبل.

تعديل موعد المباراة

وصرح سيد عبدالحفيظ، أن الأهلي رحب بتعديل موعد مباراة لتقام في الساعة الخامسة مساء بدلا من الساعة الثالثة عصرا بناء على طلب فريق كانو سبورت.

وقال مدير الكرة بالأهلي أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من مسؤولي نادي كانو سبورت والسفارة المصرية، يفيد بطلب الفريق المنافس تعديل موعد مباراة الفريقين.