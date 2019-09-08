كيف انتقل صراع "الكلاسيكو" من الرجال إلى النساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تشهد كرة القدم النسائية في الوقت الحالي تطورًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي ألمانيا وفرنسا وإنجلترا على جه الخصوص -تلك الدول التي سيطرت على ألقاب دوري أبطال أوروبا النسائي الذي انطلق بشكله الجديد موسم 2009-2010-.

وتمتلك الفرق الكبرى في أوروبا فرق "سيدات" أمثال برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ويونايتد، ومؤخرًا ريال مدريد ليمتد الصراع بين الأقطاب في الدوريات الأوروبية.

وشهدت أمس إقامة أول مباراة كلاسيكو "سيدات" بين برشلونة وريال مدريد والتي اكتسح فيها الفريق الكتالوني غريمه الملكي بنتيجة 9-1، كما شهدت إنجلترا خوض ديربي بين طرفي مدينة مانشستر فاز بها سيتي على يونايتد بهدف دون رد.. فكيف انتقل الصراع من الرجال إلى النساء؟

كلاسيكو إسبانيا

يُطلق هذا المصطلح على المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في كرة قدم الرجال بإسبانيا، وعادة ما تشهد تلك المباريات إثارة وقوة وربما تؤثر نتيجتها على وجهة البطولة في بعض المواسم.

مؤخرًا انتقل هذا الصراع إلى الفريق النسائي، ومع أول مباراة لريال مدريد (تاكون) تلقى هزيمة مدوية على يد غريمه بنتيجة 9-1 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الأولى لدوري السيدات.

تاريخيًا، يعود تأسيس الفريق النسائي لبرشلونة إلى عام 1980، ويعتبر النادي عضو مؤسس للدوري الإسباني للسيدات الذي تأسس عام 1988.

سبق للفريق الكتالوني الفوز بكأس إسبانيا للسيدات عامي 1994 و2011. والفوز بكأس كتالونيا للسيدات ثلاثة مرات أعوام 2009 و2010 و2011، وبطولة الدوري الإسباني مرة واحدة في موسم 2014/2015، بينما هيمن أتليتكو مدريد على لقب بطولة الدوري في آخر 3 مواسم.

على الجانب الآخر، ففي أواخر شهر يونيو الماضي أعلان ريال مدريد تأسيسه لفريق سيدات وذلك بعد اتفاق أبرمه فلورينتينو بيريز مع نادي تاكون، لشراء مكانه بالدوري.

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صحيفة ماركا قالت إن عملية شراء الفريق بأكمله كلفت بيريز أقل من نصف مليون يورو، وهو أقل من راتب شهر واحد لنجم ريال مدريد الجديد إيدين هازارد (يتقاضى 900 ألف يورو شهريا).

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الأوروبية -في ذلك الوقت- فإن بيريز استغل العلاقة الوثيقة التي تربطه بنادي تاكون النسائي لشراء الفريق تحت اسم ريال مدريد، بدلًا من بدء فريق جديد من الصفر.

ديربي إنجلترا

على ملعب الاتحاد (الخاص بمانشستر سيتي) ووسط 31 ألف مشجع خاض فريقي مانشستر سيتي ويونايتد أول مباراة ديربي تجمع بينهما مع انطلاق النسخة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

يونايتد صعد إلى الدوري الممتاز الموسم الحالي لينافس في دوري الأضواء هذا الموسم بعدما أعاد نشاطه في كرة القدم للسيدات العام الماضي.

ومن المتوقع ظهور منافسة قوية بين 12 فريقا في البطولة هذا الموسم بعدما تم تخصيص جوائز مالية كبيرة لأول مرة في تاريخها، حيث تم الاتفاق على حصول البطل على 100 ألف جنيه استرليني.

الحضور الجماهيري الذي شهدته مباراة ديربي يونايتد لم يسبق حدوثه في تاريخ المسابقات النسائية المحلية، حيث بلغ متوسط الحضور الجماهيري في مباريات تشيلسي ومانشستر سيتي العام الماضي نحو ألفي متفرج، بينما شهدت مباراة أرسنال مع تشيلسي الموسم الماضي 3019 مشجع.