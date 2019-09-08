واتفورد يُعلن تعيين المرشح السابق لتدريب الأهلي مدرباً له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، عن إقالة مدربه الإسباني خافيير جارسيا كارلوس، بعد مرور 4 جولات فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً يؤكد فيه رحيل المدرب الإسباني عن الفريق بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق منذ بداية الموسم.

ويتذيل واتفورد جدول ترتيب البريميرليج برصيد نقطة واحدة فقط من أصل 12 نقطة بعد مرور 4 جولات من المسابقة الأقوى في العالم.

وأكد النادي في بيانه على موقعه الرسمي، أن الإسباني كيكي فلوريس المدير الفني السابق لشانجهاي شنهوا الصيني، سيتولى مهام المدير الفني خلفاً لجارسيا.

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وكان كيكي فلوريس ضمن الخماسي المرشح لقيادة النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.

وذكر مصدر مقرب من المدرب الإسباني في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه من الصعب أن يقبل بتولي مهمة المدير الفني للأهلي لأنه يبحث في الفترة المقبلة العمل في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

واستقر النادي الأهلي على تعيين السويسري رينيه فايلر مديراً فنياً للفريق خلفاً لمارتن لاسارتي.

ويعود كيكي فلوريس للعمل في واتفورد مرة أخرى بعد أن درب الفريق لمدة موسم واحد في عام 2015.