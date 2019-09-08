تقرير.. بعد تغريدات رانيا علواني.. الأهلي يضع نهاية لأزمات "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي نهاية لأزمات "السوشيال ميديا" التي تسببت في إثارة الجدل في الفترة الماضية، وآخرها ما تعلق بتغريدات وتعليقات رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة.

واتفق المجلس بالإجماع على عدم قيام السادة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي، بتناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة بالنادي أو أعضائه أو آراء الجماهير بأية صورة من الصور.

وأيضا قرر مجلس الأهلي حظر نشر أخبار أو صور خاصة بالنادي أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شئونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف، على أن يعد هذا القرار من القرارات التي تصدر في المسائل التي لم تتعرض لها لائحة النظام الأساسي ويأخذ حكمها، وذلك عملا بالمادة 9 من اللائحة.

أزمة رانيا علواني

بدأت أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي مع بعض الجماهير من تغريدة أشادت خلالها بنتائج أبطال مصر في كل اللعبات الرياضية باستثناء كرة القدم، ليرد أحد المشجعين ويوجه انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الإدارة.

علواني بطلة السباحة السابقة دخلت في مناوشات مع جماهير الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" بعد ساعات قليلة من تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته.

وردت علواني على الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا وطريقة إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة قائلة: "ألم تحصل على لقب الدوري؟"، قبل أن ترد مازحةً على مشجع آخر انتقد تعيين فايلر وطالبته بتولي تدريب الفريق.

وردًا على تغريدة جاء فيها "الأهلي في عهد حسن حمدي كان يحصل على الدوري 3 مرات في عام"، أشارت علواني إلى أنها كانت متواجدة في مجلس حسن حمدي أيضًا قائلة: "شوف حضرتك بقى الغلط فين؟".

وعادت علواني لتفسر مناوشاتها مع الجماهير قائلة أنها تعرضت لسباب غير مبرر بعد إشادتها بالألعاب الأخرى، وأضافت متسائلة: "هل سأتخذ قرارًا يخص كرة القدم في مجلس إدارة يتواجد به الكابتن محمود الخطيب؟".

محمد جمال الجارحي

واجه محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، انتقادات من الجماهير بسبب مساندته لعمرو الجنايني بعد تعيينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رئيسا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إثر استقالة مجلس هاني أبو ريدة.

وكتب الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع صورة له رفقة الجنايني: "أتمنى التوفيق للصديق العزيز عمرو الجنايني في مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة بعد ترشيحه واعتماده من الفيفا رسميا".

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وأضاف عن الجنايني المعروف بانتماءه للزمالك: "عرفناك عمرو الجنايني المشجع المتعصب ولكن أيضا نعرفك كادر إداري محترف يستطيع إنجاز الكثير في اتحاد الكرة بمعاونة أخي وصديقي العزيز محمد فضل خلال المرحلة المقبلة".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي: "الآن ننتظر منك أن تخلع عباءة المشجع وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع خلال هذه الفترة التي تتولى فيها تسيير شئون كرة القدم المصرية".

وعاد الجارحي بعد عاصفة الانتقادات ليفسر تهنئته للجنايني قائلا: "لم يحدث أبدًا أن عبرت عن رأيي وقناعاتي الشخصية عبر الفيسبوك وقمت بحذف رأيي لاحقًا إلا هذه المرة بعدما قمت فيها بتهنئة السيد عمرو الجنايني".

وأكمل: "مع تقديم التهنئة والتي لم أقصد أبدأ بها إثارة الجماهير أو استفزازها وأرى أنني قد وضعته أمام مسئولياته الجسيمة في المرحلة المقبلة حيث طالبته بالاحترافية والحيادية وأن يخلع عباءة المشجع الزملكاوي".

واختتم: "للأسف أسيء فهم ما كتبت ورأيت غضبا لجماهير النادي العظيمة لم أرها من قبل وتقديرًا لمشاعر جماهير الأهلي العظيمة والوفية والتي كنت وسأظل واحدًا منهم قبل أن أشرف بعضوية مجلس إدارة النادي قمت بمسح البوست تقديرًا مني لمشاعر الجماهير".

- الدرندلي وآل الشيخ:

أثارت صورة خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الأهلي، مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، عاصفة من الانتقادات بعد الخلاف الذي نشب بين مجلس إدارة الأحمر والوزير السعودي في العام الماضي لاتهامات مالية.

ونشر آل الشيخ في مايو الماضي على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بالدرندلي في سحور عام دعا إليه الإعلامي عمرو أديب بشهر رمضان، لتصب جماهير الأهلي غضبها على عضو المجلس.

وعاد الدرندلي ليوضح موقفه من الصور بمداخلة عبر قناة الأهلي دون الاعتذار بشكل صريح، مؤكدا أن ما وصفه بـ"أخلاق النادي الأهلي والدين الإسلامي" أجبرته على رد تحية آل الشيخ بمثلها.

وأكمل: "آل الشيخ تحدث معي بكل احترام وكان من الواجب عليّ أن أقوم بالرد بنفس الطريقة، هذا ما تربينا عليه في النادي الأهلي، الصورة أخذت على محمل الخطأ وأن هناك اتفاقات بيننا، لكن الأمر أقل من ذلك".

وأتم: "الأمر لا يستدعي الاعتذار، ما تربينا عليه في الأهلي يجبرنا على رد الاحترام بالمثل، لو تكرر الأمر سيكون ردي بنفس الطريقة، تربيتي في منزلي وفي الأهلي تجبرني على ذلك، ما حدث لا يقلل مني أو من إدارة النادي".