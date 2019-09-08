تقرير.. قرارات مجلس الأهلي بين حلم الاستاد ومؤتمر مدريد "العالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فجر اليوم الأحد، عددا من القرارات بعد اجتماعه أمس السبت، وتضمنت 5 قرارات تتعلق بقطاع كرة القدم.

واعتمد مجلس الإدارة الملف الخاص بالتعاقد مع المدير الفني الجديد السويسري رينيه فايلر وجهازه المعاون، بجانب توجيه الشكر لمحمد يوسف المدرب العام السابق للفريق.

وكلف مجلس الإدارة، طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق لغينيا الاستوائية، خلال 10 إلى 16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حلم الاستاد

خطوة جديدة أعلن عنها مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل "حلم الاستاد"، بعدما تم الإعلان عن تشكيل لجنة لدراسة هذا الملف.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الخطوات الفعلية بخصوص تشييد استاد النادي الأهلي برئاسة محمد سراج الدين عضو المجلس.

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وتقرر أن يتواجد ضمن اللجنة كل من محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وسعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق، وسامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

مؤتمر صناعة كرة القدم

وافق المجلس على سفر عضوي المجلس خالد مرتجي، ومحمد سراج إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلي 27 سبتمبر الجاري، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم.

ويأتي قرار مجلس الأهلي لتلبية دعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا "لا ليجا"، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة.

ويستهدف النادي الأهلي من هذا المؤتمر أيضا مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

وسبق للنادي الأهلي أن عقد عددة جلسات واجتماعات مع مسؤولي "لا ليجا" سواء في مصر أو إسبانيا من أجل بحث سبل التعاون والاستفادة من تبادل الخبرات.