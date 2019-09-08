موعد مباراة إيطاليا وفنلندا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020

يستضيف ملعب تامبيري ستاديون مساء اليوم الأحد مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره فنلندا، وذلك في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو" 2020 .

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا سهلا على أرمينيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من التصفيات

المؤهلة لكأس للأمم الأوروبية 2020، وبهذا الفوز يتصدر منتخب إيطاليا المجموعة برصيد 15 نقطة

ويدير المباراة الحكم الاسكتلندي روبرت مادين و يعاونه كل من : فرانسيس كونور حكم مساعد أول و ديفيد روم حكم مساعد

ثانى .

موعد مباراة إيطاليا و فنلندا :

تقام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب فنلندا فى تمام الساعة الثامنة الإ ربع مساء بتوقيت مصر .

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التاسعة الإ ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا و فنلندا :

تذاع مباراة المنتخب الإيطالى أمام فنلند بشكل حصري عبر قناة bein sports HD2 بصوت المعلق خليل البلوشي .