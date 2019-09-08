انتهت المباراة الودية التى جمعت فريق المقاولون العرب لمواليد 2005 و أسمنت حلوان، بفوز كبير لذئاب الجبل بسداسية نظيفة. أحرز أهداف المقاولون مهند محمد هدفين ويوسف عبدالله هدفين وأحمد مدحت هدف وعبدالرحمن عرابى هدف. وأحمد مدحت هدف وعبدالرحمن عرابى هدف. وقد حضر اللقاء كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين يقود جهاز فنى للمقاولون سعيد سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وعبدالغنى حسين إدارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة. سعد مدير فنى ورامى سعيد مدرب وعبدالغنى حسين إدارى ومحمد حسام علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاولون 2005 يكتسح أسمنت حلوان بسداسية فى استعدادًا للدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.