غدًا.. مؤتمر صحفي لوزارة الرياضة للإعلان عن إنطلاق مهرجان إبداع لمراكز الشباب

تعقد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، غداً الأثنين مرتمراً صحفيًا في تمام الثانية عشر ظهراً، بمركز التعليم المدني بالجزيرة. التعليم المدني بالجزيرة. ويشهد المؤتمر الإعلان عن إنطلاق النسخة الثانية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب، والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لمراكز الشباب، والذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يشهد المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من كبار الرياضيين، والفنانين والاعلاميين.

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